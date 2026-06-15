Il cordoglio e i funerali del giovane motociclista

Aveva 39 anni ed era un appassionato di moto Gianluca Rubino, l’autista dell’Amat morto sabato 13 giugno in un incidente stradale. Il suo sorriso si è spento lungo la Statale 113 che stava percorrendo, in direzione Isola della Femmine, in sella alla sua amata Moto Guzzi.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo. L’impatto gli è stato fatale. Inutili i soccorsi. La notizia della tragica scomparsa di Gianluca Rubino ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti.

Il cordoglio per Gianluca Rubino morto in un incidente

I colleghi gli hanno reso omaggio attraverso un gesto toccante: tutti gli autobus dell’Amat sono rientrati in serata in deposito con la scritta “704 Gianluca Rubino”. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio.

“La vita sa essere davvero ingiusta – scrive Giovanni Sardina – Te ne sei andato troppo presto a 39 anni, Gianluca Rubino, su quella moto che amavi tanto. Più che un collega, eri un punto di riferimento e un amico. Non riesco ancora a crederci. Fai buon viaggio, non ti dimenticheremo. Riposa in pace”.

“Gianluca è stato qualcosa di più che una cara persona per me… e non solo per me – gli fa eco Damiano Pizzuto – mi voglio stringere al dolore dei suoi genitori, dei suoi zii a cui sono legato da tantissimi anni di amicizia, ma anche a tutti i suoi amici e colleghi che gli volevano bene… e sono tantissimi. Credo che il dolore più grande per un padre ed una madre sia la perdita di un figlio, un genitore non dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli. Riposa in pace Gianluca… di sicuro nessuno di noi ti dimenticherà mai”.

Sabrina Figuccia: “Valido dipendente e persona perbene”

“Esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia di Gianluca Rubino, il giovane dipendente dell’Amat tragicamente scomparso in un incidente stradale”, ha dichiarato in una nota Sabrina Figuccia, presidente della Commissione Partecipate del Comune di Palermo.

“La notizia della sua prematura morte ha profondamente colpito tutti noi – ha sottolineato – Gianluca era un lavoratore stimato, una persona apprezzata dai colleghi e da quanti hanno avuto modo di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita e di lavoro”.

“In questo momento di immenso dolore desidero stringerci ai suoi familiari, ai suoi amici e a tutta la comunità dell’Amat, che perde non solo un valido dipendente ma soprattutto una persona perbene, ricordata da tutti con affetto e rispetto.

Alla famiglia Rubino giungano le mie più sentite condoglianze e la vicinanza umana in un momento così difficile e doloroso”, ha concluso Figuccia.

Concetta Amella: “Notizia che colpisce tutti”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Gianluca Rubino, giovane dipendente dell’Amat, venuto a mancare a seguito di un incidente stradale”, ha detto Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale e componente della terza commissione consiliare che ha competenza sulle aziende partecipate.

“Una notizia che addolora profondamente e che colpisce non solo la sua famiglia e i suoi affetti più cari, ma anche l’intera comunità aziendale e cittadina – ha aggiunto – Alla famiglia Rubino giungano le mie più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso in questo momento così difficile”.

“La notizia della prematura scomparsa del dipendente Amat, Sig. Gianluca Rubino, suscita dolore e sincera commozione. In questo delicato momento, manifesto la più sentita vicinanza alla famiglia e ai suoi affetti più cari, rivolgendo loro le più sincere condoglianze e cordoglio per la dolorosa perdita”, ha dichiarato il presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani.

Quando saranno celebrate le esequie

I funerali di Gianluca Rubino, morto sabato 13 giugno in un incidente in moto, saranno celebrati martedì 16 giugno alle ore 10:00, presso la Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, in via Sampolo a Palermo.