L’intelligenza artificiale adesso ha anche gli occhi

La modalità avanzata

ROMA – A metà dicembre, OpenAi aveva annunciato l’arrivo della funzionalità video per la modalità Vocale Avanzata di ChatGpt.

A poco più di due settimane di distanza, la nuova opzione diventa disponibile anche in Italia. Come da prova del sito Dday infatti, sia chi usa un iPhone che uno smartphone Android, con un abbonamento a ChatGpt, può avviare conversazioni video in tempo reale con l’assistente di intelligenza artificiale, per condividere ciò che vede con la fotocamera del telefono. Non è necessario aggiornare l’app, la funzione è già abilitata tra le icone nella prima pagina dell’app, semplicemente cliccando sul simbolo della videocamera.

La novità è in fase di rilascio in Italia e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. A differenza dell’analisi di una foto scattata dallo smartphone o caricata dalla galleria, la “videocamera live” fa partire una conversazione vocale continua con il chatbot mentre l’utente muove il telefono nell’ambiente circostante. In questo modo, può porre domande all’IA senza soluzione di continuità, come in un discorso con una persona dal vivo. Qualcosa di molto simile a quanto portato da Meta negli Stati Uniti a bordo degli occhiali connessi Ray-ban, costruiti insieme a EssilorLuxottica.

Le lenti, dotate dell’assistente Meta AI, possono rispondere a domande contestuali e riconoscere luoghi di interesse. In Unione Europea, la stessa IA non è presente, in attesa del parere dei regolatori del blocco in merito alla protezione dei dati personali. Al momento, non ci sono indicazioni sulle eventuali implicazioni di privacy del servizio di OpenAI. Durante alcuni test, ChatGpt ha dimostrato di saper riconoscere oggetti, leggere etichette e persino fornire consigli pertinenti, come nel caso di una crema spalmabile di cui ha analizzato gli ingredienti.