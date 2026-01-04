Figure ricercate, come candidarsi, scadenza e tutto quello che c'è da sapere

La Regione Sicilia cerca personale nell’ottica di un ricambio generazionale. Via libera all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 322 nuovi funzionari (ex categoria D). Quattro avvisi sono disponibili sul sito del dipartimento della Funzione pubblica e del personale.

Nello specifico, si cercano: 60 unità nel profilo professionale funzionario tecnico, ambiti di ruolo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (Codice TECO); 52 unità nei profili professionali Ispettore del lavoro (Codice ISPAM) – Funzionario ispettivo (Codice ISPTEC); 10 unità nel profilo professionale funzionario tecnico Beni culturali-Archeologo (Codice ARCH); 200 unità per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia.

Concorsi, la Regione Siciliana cerca 200 funzionari per i CPI

Concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 200 unità di personale non dirigenziale. Inquadramento giuridico ed economico nell’area dei funzionari (ex categoria D). Saranno assegnate presso i Centri per l’impiego della Regione Siciliana, con i seguenti profili professionali:

n. 80 unità Specialista amministrativo contabile (Codice SAC)

n. 95 unità Specialista mercato e servizi lavoro (Codice SMSL)

n. 25 unità Specialista informatico statistico (Codice SIST)

Requisiti

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettrorato politico attivo, assenza di condanne e di procedimenti in corso, destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione.

Titoli di studio

Profilo di funzionario – specialista amministrativo contabile (Codice SAC)

Laurea triennale in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; Scienze economiche; Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Servizio sociale; Sociologia; Scienze dei servizi giuridici.

Laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia; Scienze della Politica; Scienze delle Pubbliche amministrazioni; Scienze economico aziendali; Servizio sociale e politiche sociali; Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; Giurisprudenza o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente.

Profilo di funzionario – specialista mercato e servizi lavoro (Codice SMSL)

Laurea triennale in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; Scienze economiche; Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Servizio sociale; Sociologia; Scienze dei servizi giuridici; Scienze dell’Educazione e della Formazione; Scienze e tecniche psicologiche.

Laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia; Scienze della Politica; Scienze delle Pubbliche amministrazioni; Scienze economico aziendali; Servizio sociale e politiche sociali; Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; Sociologia e ricerca sociale; Sociologia; Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; Psicologia; Giurisprudenza; Scienze pedagogiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente.

Profilo di funzionario – specialista informatico statistico (Codice SIST)

Laurea triennale in una delle seguenti discipline: Statistica, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; Scienze economiche; Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Scienze e tecnologie informatiche; Ingegneria dell’informazione; Scienze matematiche.

Laurea magistrale/ specialistica in una delle seguenti discipline: Scienze statistiche; Scienze dell’Economia; Scienze della Politica; Scienze economico aziendali; Informatica; Ingegneria informatica; Matematica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente.

Come candidarsi e scadenza

La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale InPA al quale è possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 6 febbraio 2026.

Concorsi Regione Siciliana, l’avviso per 52 ispettori

Concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 52 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico nell’ area dei funzionari (ex categoria D), da assegnare presso gli uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, con i seguenti profili professionali:

n. 30 unità per il profilo professionale di Ispettore del lavoro con ambito di ruolo “Attività Ispettiva”, Famiglia Amministrativa, Area Gestione Amministrativa (Codice ISPAM).

n. 22 unità per il profilo professionale di Funzionario ispettivo con ambito di ruolo “Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro”, Famiglia Settori Tecnici, Area Tecnica (Codice ISPTEC).

Requisiti

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettrorato politico attivo, assenza di condanne e di procedimenti in corso, destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione.

Titoli di studio

Profilo di ispettore del lavoro (Codice ISPAM)

Laurea triennale: Scienze dei servizi giuridici; Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Scienze dell’economia e della gestione aziendale; Scienze economiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Possono partecipare anche coloro che sono in possesso di laurea specialistica: Giurisprudenza; Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; Scienze delle pubbliche amministrazioni; Scienze dell’Economia o titoli equiparati secondo la normativa vigente,

Laurea magistrale: Giurisprudenza, Scienze della politica; Scienze delle pubbliche amministrazioni; Scienze dell’Economia o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente.

Profilo di funzionario Ispettivo (Codice ISPTEC)

Laurea triennale: Ingegneria Civile e ambientale, Ingegneria Industriale, Scienze dell’architettura, Scienze e tecnologie chimiche, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze e tecniche dell’edilizia, Professioni sanitarie della prevenzione o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Valida anche la laurea magistrale: Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile- architettura, Scienze Chimiche, Fisica, Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, Ingegneria Civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria Meccanica, Ingegneria della Sicurezza, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea specialistica: Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile, Ingegneria meccanica, Scienze Chimiche, Fisica, Modellistica matematico fisica per l’ingegneria, Ingegneria Civile, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente.

Come candidarsi e scadenza

La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale InPA al quale è possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 6 febbraio 2026.

Concorsi, la Regione Siciliana assume 60 nuovi funzionari tecnici

Concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 60 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico nell’area dei funzionari (ex categoria D), da assegnare presso i Dipartimenti e gli Uffici dell’Amministrazione regionale, sedi di Palermo.

Requisiti

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettrorato politico attivo, assenza di condanne e di procedimenti in corso, destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione.

Titoli di studio

Laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Ingegneria della Sicurezza; Ingegneria Civile; Ingegneria dei Sistemi Edilizi; Architettura e Ingegneria Edile; Architettura del Paesaggio; Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; Scienze e Tecnologie Geologiche; Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Ingegneria civile; Architettura e Ingegneria Edile; Architettura del Paesaggio; Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; Scienze Geologiche o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente.

Laurea triennale: Ingegneria civile e ambientale; Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; Scienze Geologiche; Scienze dell’Architettura; Scienze e Tecniche dell’Edilizia; Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; Disegno Industriale; Ingegneria industriale o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate, con Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata.

Come candidarsi e scadenza

La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale InPA al quale è possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 6 febbraio 2026.

Tra le figure ricercate n. 10 funzionari tecnici dei Beni Culturali

Concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 10 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico dell’area dei funzionari (ex categoria D), da assegnare presso il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, sede di Palermo.

Requisiti

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettrorato politico attivo, assenza di condanne e di procedimenti in corso, destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione.

Titoli di studio

Laurea Magistrale in Archeologia o titoli equiparati secondo la normativa vigente e in aggiunta: diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Come candidarsi e scadenza

La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale InPA al quale è possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 6 febbraio 2026.

