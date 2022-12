Ci lascia Grazia Giurato

Storica esponente della società civile. Aveva 86 anni.

CATANIA. Se n’è andata a 86 anni. Al termine di mille battaglie con in testa sì i diritti delle donne ma anche, e soprattutto, con una innata sensibilità verso ogni storia che affrontava diseguaglianze e soprusi.

Addio a Grazia Giurato storica esponente della sinistra etnea e della società civile che ha sposato cause tante volte impopolari, tante altre volte premonitrici di cambiamenti imminenti.

Consigliere comunale a Palazzo degli Elefanti a metà degli anni novanta, i funerali dell’attivista catanese verranno celebrati oggi (sabato) alle 15.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di via Siena.