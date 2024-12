Ciak Scuola Film Fest, premiazione con l’attore Michele Placido

"Un progetto educativo e culturale"

MESSINA – Cresce l’attesa per la cerimonia di premiazione della XIV edizione del Ciak Scuola Film Fest, che si terrà il 19 dicembre 2024 alle ore 10.30 al Palacultura di Messina. Ospiti d’onore Michele Placido – un artista amatissimo che si conferma Pirandelliano doc con la regia del film “Eterno visionario” – e la protagonista Federica Luna Vincenti, attrice e produttrice.

Un evento che si preannuncia come il momento clou della manifestazione, a coronamento di una settimana dedicata al cinema e alla cultura audiovisiva.

Ciak Scuola Film Fest

Il festival, che ha preso il via il 16 dicembre e si chiuderà il 20, rappresenta un punto di incontro tra scuola di ogni ordine e grado e territorio, ospitando istituzioni, enti pubblici e privati, professionisti del settore cinematografico.

Nato con l’obiettivo di educare e sensibilizzare le nuove generazioni, il Ciak Scuola Film Fest invita gli studenti a riflettere su temi di grande attualità, come ad esempio la sostenibilità ambientale, la sicurezza stradale, la lotta al bullismo, l’inclusione sociale, la legalità, il contrasto alla violenza di genere ed altri.

Fin dalla sua nascita, questa iniziativa non è stata solo un concorso, ma un progetto educativo e culturale configurato attraverso un format innovativo ispirato alla Pubblicità Progresso.

Il festival

Il festival è co-organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia dall’Associazione Educa, con l’Ente Teatro V. Emanuele di Messina, con il patrocinio di prestigiose istituzioni, tra cui l’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Quest’ultimo, voluto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, integra il linguaggio cinematografico nei percorsi scolastici, educando gli studenti a leggere e comprendere le immagini in modo critico. Importanti anche i partner come le Università degli Studi di Catania e Messina, CSC Scuola nazionale di cinema, Anica Academy, Sicilia Film Commission, l’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’Ufficio scolastico provinciale di Messina.

Il programma

Al Teatro Vittorio Emanuele, nella Sala Sinopoli, si è tenuto un laboratorio di trucco scenico a cura di ESFO (Scuola di formazione di Messina), mentre nella Sala Principale ha avuto luogo la proiezione del corto “La voce del futuro”, vincitore del Premio dedicato ai giornalisti Mario e Giuseppe Francese e realizzato dall’Istituto Sciascia Fermi di Sant’Agata di Militello.

Un lavoro su cui si è sviluppato un dibattito approfondito che ha esplorato il tema del video, ossia le implicazioni delle interazioni tra informazione e intelligenza artificiale, con interventi della dirigente scolastica Teresa Santomarco Terrano, del prof. Francesco Pira dell’Università di Messina, della docente Mariella Giuffrè e dei giovani autori e interpreti.

Di particolare rilievo l’incontro realizzato in collaborazione con il Piano ministeriale CIPS (Cinema e Immagini per la Scuola) e che ha coinvolto esperti e istituzioni, tra cui Bruno Zambardino, dirigente del Ministero della Cultura, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, il fondatore del CSFF Sergio Bonomo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, e Leon Zingales Provveditore agli studi di Messina.

“Un’occasione per i giovani”

Vivo l’apprezzamento espresso da Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana: “La Regione Siciliana crede fermamente nel valore del Ciak Scuola Film Fest. La nostra attenzione al settore audiovisivo, al cineturismo e alla valorizzazione delle scuole come protagoniste di percorsi educativi innovativi è sempre più forte.

Il festival è una straordinaria occasione per i giovani di entrare in contatto con il linguaggio cinematografico e di apprendere da esperti del settore, creando anche opportunità per il nostro territorio. In un periodo storico come quello attuale, in cui i ragazzi sono sempre più al centro delle trasformazioni sociali e culturali, eventi come il Ciak Scuola Film Fest sono essenziali per formare cittadini consapevoli e creativi.”

Come ha sottolineato Sergio Bonomo, fondatore del festival: “Il Ciak Scuola Film Fest è un evento che non solo premia la creatività degli studenti, ma promuove una riflessione collettiva sul ruolo del cinema come strumento per l’approfondimento e l’analisi di tematiche sociali.

Con il passare degli anni, il festival è diventato un appuntamento imprescindibile per chi desidera riflettere sul nostro tempo attraverso la narrazione visiva.

Ogni anno cresce il numero di scuole che partecipano, e questo è un segnale positivo per il nostro futuro. Giovani sempre più consapevoli dell’importanza di un cinema che sappia stimolare la riflessione sui grandi nodi della società contemporanea.”

Le tappe

Il 17 dicembre, il Cinema Lux ha ospitato la proiezione di “Eterno Visionario”. Al Teatro Vittorio Emanuele si sono svolte attività didattiche come il laboratorio di scrittura creativa “Calligramma & Cinema”, mirato per realizzare illustrazioni dei film trasformando in tratti grafici le frasi più iconiche.

A seguire una masterclass dedicata alla filiera dell’industria cinematografica, curata da Sergio Del Prete, direttore Generale di ANICA Academy.

Quindi un incontro sulla sicurezza stradale con la partecipazione del Primo Dirigente della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa, nell’ambito del “Progetto Icaro”. Infine, un focus a cura di Lelio Bonaccorso e Nino Genovese – sulla poco studiata figura di Giovanni Rappazzo, al quale è stata tardivamente riconosciuta la paternità della scoperta del sonoro nel cinema. A chiudere il programma era una masterclass sull’educazione alla cittadinanza responsabile, organizzata da Assocea.

Il 18 dicembre la tappa a Catania, presso l’Università degli Studi/CUT, per due appuntamenti: alla masterclass tenuta da Ivan Scinardo, Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Palermo, dedicata al tema del reportage e del documentario, seguirà un laboratorio per esplorare le connessioni tra scienze della comunicazione e creatività, con la guida di Giuseppe Sanfratello e Giovanna Santaera.

Il 19 dicembre, al Palacultura di Messina, studenti e docenti avranno l’opportunità di dialogare con il regista Michele Placido e la protagonista di “Eterno Visionario”, Federica Luna Vicenti. La XIV edizione del Ciak Scuola Film Fest si concluderà con la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno annunciati i vincitori del concorso. Sono 43 le scuole finaliste che parteciperanno alla fase conclusiva su 168 iscritte.

“Un Festival di crescita e dialogo”

Con l’introduzione della legge 107/2015, l’educazione all’immagine è diventata parte integrante dell’offerta formativa scolastica, favorendo una cultura audiovisiva comune e contrastando l’analfabetismo iconico. Il Ciak Scuola Film Fest si inserisce in questo percorso, promuovendo il cinema come forma d’arte ed altresì medium educativo e di espressione, capace di parlare alle nuove generazioni e di formare cittadini consapevoli e critici.