I piccoli lottano per la vita all'Ospedale dei Bambini di Palermo

PALERMO – Sono ancora gravi le condizioni dei due fratellini ricoverati all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo che il padre, di 35 anni, li ha accoltellati insieme alla madre nella loro casa a Cianciana, in provincia di Agrigento.

La prognosi dei due piccoli di 7 e 3 anni è riservata ed entrambi si trovano ricoverati in terapia intensiva. Il fratellino di 7 ieri ha subito due interventi uno al torace che ha interessato un polmone e anche il cuore e uno in neurochirurgia al cervello.

La sorellina ha diverse ferite al volto e due molto profonde preoccupano i medici. La bimba, consegnata dall’uomo che si era barricato in casa, ha perso molto sangue. Nelle prossime ore saranno risvegliati per verificare se vi siano dei danni gravi neurologici.

“La situazione è in evoluzione – dicono dall’ospedale i medici – al momento non si può dire di più. Si sta facendo di tutto per salvarli”.

Il padre in silenzio dopo l’arresto

È rimasto in silenzio, sia al momento dell’arresto, sia durante tutta la prima notte di carcere passata a Sciacca, il meccanico 35enne di Cianciana, che ha accoltellato moglie e figli.

Dopo essere stato convinto a uscire di casa e a consegnarsi, in seguito ad una estenuante trattativa fatta dal negoziatore del reparto Operativo dei carabinieri, ha rischiato di essere linciato da un uomo che ha anche colpito con un pugno l’auto dei carabinieri.

Il meccanico è accusato di triplice tentato omicidio e nelle prossime ore verrà interrogato. Alla base della sanguinosa aggressione familiare l’ennesima lite con la moglie che aveva preannunciato all’uomo di volerlo lasciare.