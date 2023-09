Ciavuri e Sapuri Fest: un successo straordinario

2' DI LETTURA

La quarta edizione del “Ciavuri e Sapuri Fest”, organizzata dalla CNA, si è rivelata una scommessa vinta.

Dal 6 al 10 settembre, il lungomare di Mondello a Palermo ha ospitato quest’evento che ha attirato oltre 40.000 persone. Pippo Glorioso, segretario della CNA Palermo, afferma: “C’è stata una grandissima risposta da parte della città – dice Pippo Glorioso, segretario di CNA Palermo – che è venuta e ha partecipato, ma anche dei residenti della borgata marinara. Siamo orgogliosi del risultato, evidentemente Mondello aveva bisogno di un evento come questo. Ringrazio Palermo e tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa avventura perché come noi ci hanno creduto e sicuramente ci rivedremo l’anno prossimo per la quinta edizione di Ciavuri e Sapuri Fest“.

L’organizzazione

Durante i giorni della manifestazione, turisti, residenti, palermitani, giovani e famiglie hanno affollato Mondello per godere degli stand, dei concerti e delle conferenze su vari argomenti, tra cui turismo, antimafia, artigianato, pesca e sport.

L’area espositiva si snodava da Valdesi al Charleston e ha ospitato 56 produttori enogastronomici e artigiani. Di fronte all’Antico Stabilimento è stato allestito un campo da basket e pallavolo dove le associazioni sportive della città si sono sfidate in tornei amichevoli. Inoltre, un grande palco ha visto l’esibizione di oltre 50 artisti di vario genere musicale.

Il “Ciavuri e Sapuri Fest” è stato organizzato dalla CNA Palermo in collaborazione con CNA Sicilia, Plenitude, HD Consulting, CAEC, Mam, Opera Costruzioni e LCR, con il contributo di Alessi Pubblicità come media partner. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, del Dipartimento Pesca, dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Palermo.

Le dichiarazioni

Dario Costantini, presidente di CNA Nazionale, ha voluto partecipare personalmente per alcuni giorni al festival. Ha commentato: “Sono rimasto stupefatto dalla quantità di persone che ho visto per le strade di Mondello durante il weekend. Credo di non aver mai visto manifestazioni così partecipate nel resto d’Italia. Ho visitato tutti gli stand e mi ha fatto piacere scoprire che molte aziende sono guidate da giovani capaci di vendere in modo eccellente i prodotti che le loro famiglie producono da generazioni. In un periodo storico in cui sembra che sia tutto dovuto, l’esempio di questi giovani che portano avanti con sacrificio le imprese di famiglia è un bellissimo esempio per tutto il Paese.”

Il successo del “Ciavuri e Sapuri Fest” evidenzia l’importanza del sostegno alle imprese locali, all’artigianato e alla cultura siciliana. Questo evento ha fornito una vetrina per l’eccellenza delle produzioni siciliane e ha dimostrato che la Sicilia è una regione ricca di cultura e talento imprenditoriale.

L’appuntamento per la quinta edizione del “Ciavuri e Sapuri Fest” è atteso con grande entusiasmo, promettendo ancora una volta una meravigliosa celebrazione dei sapori e delle tradizioni di Mondello della Sicilia.