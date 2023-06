Ciclista investito e ucciso a Prato mentre era fermo a bordo strada

Ad investirlo una donna che era alla guida di una vettura

1' DI LETTURA

Tragico incidente poco dopo le 13 in via Alessandria al Soccorso a Prato. Un ciclista, pachistano di 62 anni, è stato investito da un’auto, condotta da una donna di 57 anni, mentre si trovava fermo al lato della strada. L’impatto è stato devastante.

I soccorsi per il ciclista sono stati immediati e quando sono arrivati l’uomo era ancora vivo, ma è morto poco dopo nonostante i numerosi tentativi di rianimazione.

La polizia municipale, arrivata sul posto, ha eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione il pachistano era fermo sul lato della strada con un piede appoggiato sul marciapiede. La donna, alla guida dell’auto, per cause in via di accertamento, ha centrato in pieno l’uomo.

Le ferite riportate sono state gravissime. La municipale ha acquisito le immagini delle telecamere della vicina caserma della polizia stradale per stabilire con esattezza la dinamica.