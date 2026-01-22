Ciclone Harry, Confagricoltura: “Avviata la conta dei danni nelle aziende”

L'Organizzazione lavorerà in stretta collaborazione con le istituzioni locali

PALERMO – Il ciclone Harry che si è abbattuto in questi giorni sulla Sicilia ha provocato ingenti danni al comparto agricolo regionale.

Ciclone Harry, interviene Confagricoltura

Confagricoltura Sicilia sta monitorando attentamente la situazione e ha avviato la conta dei danni alle aziende agricole attraverso una verifica capillare sul territorio condotta dalle Unioni Provinciali. Le province di Messina, Catania e Siracusa risultano essere le più colpite, con ripercussioni significative sulle coltivazioni e sulle strutture agricole.

Confagricoltura Sicilia assicura il proprio impegno costante al fianco degli imprenditori agricoli e continuerà a seguire da vicino l’evolversi della situazione. L’Organizzazione lavorerà, come sempre, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e regionali per supportare gli agricoltori nella fase di ricostruzione e garantire il ripristino delle attività produttive nel più breve tempo possibile.

Complessivamente, il presidente della Regione Schifani ha stimato danni per 741 milioni di euro.