Ciclone, Schifani dopo la giunta straordinaria: “Danni per 741 milioni”

Il punto stampa è in corso

PALERMO – “Un evento senza precedenti. Il ciclone più violento degli ultimi anni in Sicilia. Ci siamo trovati davanti ad un fatto di estrema gravità”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine della Giunta straordinaria convocata per stabilire i primi provvedimenti in merito ai danni provocati dal ciclone Harry nell’Isola.

“Il sistema di preallerta ha funzionato, non ci sono stati danni alle persone – ha aggiunto -. Ringrazio i sindaci per il loro lavoro. Da domani inizierò un giro di un giro di un paio di giorni nei luoghi colpiti”.

“Abbiamo deliberato lo stato di crisi e di emergenza regionale e ci accingiamo a chiedere lo stato di emergenza al governo nazionale. Siamo certi che l’Esecutivo nazionale farà la sua parte”.

La prima stima della Protezione civile

Una prima stima realizzata dalla Protezione civile della Regione Siciliana riguardo alle conseguenze del ciclone Harry sull’Isola parla di danni per 741 milioni di euro. Il dato è stato reso noto dal governatore Renato Schifani in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo. La stima non tiene conto in questo momento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali.

La giunta regionale siciliana, ha proseguito Schifani, ha deciso “un primo stanziamento di 70 milioni di euro” per i primi interventi d’emergenza nelle zone dell’Isola colpite dal ciclone Harry.

Schifani ha poi annunciato che la Regione “sta esaminando il ricorso al Fondo di solidarietà europea che presuppone, però, soglie di danno di un certo livello”. Questa ipotesi “mi è stata suggerita – ha ricordato Schifani – dal ministro degli Esteri Antonio Tajani”. Schifani ha poi aggiunto: “La Regione è pronta a fare il massimo dei sacrifici”.

“Non so quanti balneari riusciranno ad aprire la prossima stagione estiva, ma confido sulla velocità della Regione nel consentire agli imprenditori di riaprire. Ci saranno sostegni e contributi e in giunta abbiamo discusso dell’ipotesi di chiedere al governo di Roma di valutare con l’Abi l’ipotesi di sospensione delle rate di mutuo agli imprenditori colpiti dal disastro”, ha proseguito il governatore, ricordando che per la gestione della fase 2, quella della ricostruzione, la riforma della Protezione civile prevede la nomina da parte del CdM di un commissario per gli eventi calamitosi di particolare gravità.