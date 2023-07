Cifa Italia: rafforzare le relazioni tra Italia, Africa ed Europa

L'intervento del presidente dell'associazione di imprese Andrea Cafà

ROMA – “L’incontro organizzato dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e voluto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta generando un’aria di fiducia in Italia, in Europa e in molti paesi africani. Dopo che tanti hanno parlato, negli ultimi trent’anni, di sinergia tra Europa e Africa, la conferenza internazionale su sviluppo e immigrazione ha compiuto un passo determinante in questa direzione” ha commentato Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese CIFA Italia.

“I nostri associati vedono con favore e con interesse questa progettualità finalizzata a creare buone relazioni, a formare competenze e a rafforzare le sinergie tra i due continenti. La formazione, di cui si è parlato, consentirà agli abitanti dei paesi africani vicini di scegliere liberamente se restare nel proprio paese o se andare in Europa o in altri continenti. La formazione attiverà un processo virtuoso di crescita e di benessere per tutti. I suoi effetti ci stupiranno!” prosegue Cafà.

“Le imprese associate a CIFA Italia chiedono a tutte le forze politiche di condividere le proposte del Governo volte al rafforzamento delle relazioni tra Italia e paesi africani, tra Europa e Africa” aggiunge.

E conclude: “Il Piano Mattei, voluto dalla premier Meloni, è un progetto davvero fondamentale, perché in grado di leggere e di interpretare il cambiamento, collocando il nostro paese e il nostro continente tra gli attori principali di un nuovo equilibrio internazionale capace di generare lavoro dignitoso per tutti e sviluppo sostenibile”.