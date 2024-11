Cimitero dei Rotoli, affidati i lavori in chiesa per realizzare la tettoia

Entro 90 giorni sarà installata

PALERMO – “Dallo scorso 11 novembre sono stati affidati i lavori che prevedono la realizzazione della tettoia antistante la chiesa del cimitero dei Rotoli ed entro 90 giorni dalla data di assegnazione sarà installata”, sono le dichiarazioni del presidente della IV Commissione consiliare, Salvatore Imperiale.

“A richiederla – ha aggiunto Imperiale -, erano stati i fedeli che, a causa delle dimensioni della parrocchia, sono costretti a seguire la celebrazione della messa fuori, sotto al sole o alla pioggia. Oggi abbiamo incontrato il parroco, padre Pistorio, e ci siamo confrontati con la struttura commissariale”.

Imperiale ha voluto ringraziare anche Totò Orlando, assessore ai lavori pubblici, per “avere attenzionato la tematica e, in generale, per il grande lavoro che l’amministrazione sta svolgendo per superare le gravi crisi emergenziali di questa città”.