 Cina, Ccpit “Enorme potenziale da una cooperazione pragmatica con gli Usa”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cina, Ccpit “Enorme potenziale da una cooperazione pragmatica con gli Usa”

Cina, Ccpit “Enorme potenziale da una cooperazione pragmatica con gli Usa”
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT) accoglie con favore i rappresentanti delle imprese statunitensi che accompagnano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio, ha dichiarato ieri un portavoce del CCPIT.

La Cina e gli Stati Uniti dispongono di ampio margine e di un enorme potenziale per una cooperazione pragmatica, ha affermato il portavoce.

Il portavoce ha osservato che, sotto la guida strategica dei due capi di Stato, le comunità imprenditoriali di entrambi i Paesi dovrebbero approfondire ulteriormente gli scambi e la cooperazione, portando nuovi contributi allo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-USA.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI