Cina e Russia, il ministero: “Amicizia tra gentiluomini contro bullismo Usa”

L'affermazione del portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning

1' DI LETTURA

La cooperazione sino-russa “è un’onesta amicizia tra gentiluomini, in netto contrasto con l’egemonia e il bullismo degli Stati Uniti”, nonché con “il mosaico di circoli chiusi, esclusivi, egoisti e ristretti”. E’ il commento della portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning a una domanda sulle critiche della Casa Bianca relative ai rapporti tra Mosca e Pechino, alla luce degli accordi siglati in settimana durante la visita in Russia del presidente Xi Jinping.