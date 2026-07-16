Cina, l’IA gestirà una maxi centrale di energia idroelettrica, eolica e solare

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha presentato il suo primo modello operativo intelligente basato sull’intelligenza artificiale per una centrale integrata di energia idroelettrica, eolica e solare da 10 milioni di chilowatt, segnando un nuovo passo avanti nell’applicazione dell’IA alla gestione di centrali di energia pulita su larga scala.

Sviluppato dalla Yalong River Hydropower Development Company, Ltd. per la centrale integrata di energia pulita del fiume Yalong, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il modello supporta le attività di previsione, dispacciamento dell’energia, funzionamento e scambi di mercato per la gestione coordinata delle risorse idroelettriche, eoliche e solari.

Il modello si basa su un’infrastruttura informatica nazionale ed è supportato dal primo centro di calcolo intelligente del Paese situato in una caverna ad alta quota.

Secondo lo sviluppatore, estende da circa 10 a 60 giorni il periodo effettivo di previsione del deflusso fluviale, regolando in tempo reale il funzionamento dei bacini e raggiungendo un tasso di accuratezza superiore al 96% nell’identificazione dei guasti delle apparecchiature fotovoltaiche.

Chen Deliang, studioso dell’Accademia cinese delle scienze, ha affermato che il modello collega le previsioni sulle risorse alle decisioni operative nel settore energetico e contribuisce a trasformare la gestione dell’energia, passando da un adeguamento reattivo a una previsione scientifica.

Il bacino del fiume Yalong è una delle più grandi centrali integrate di energia pulita della Cina, con una capacità totale installata di energia pulita che dovrebbe raggiungere i 78 milioni di chilowatt entro il 2035.

Zhao Zenghai, vice presidente del China Renewable Energy Engineering Institute, ha affermato che il modello crea la prima soluzione intelligente per l’intera filiera, specificamente progettata per una centrale di energia pulita da 10 milioni di chilowatt, fornendo un percorso replicabile per progetti simili e mettendo in evidenza il ruolo crescente dell’IA nella transizione energetica verde del Paese.

L’inaugurazione arriva dopo che, a maggio, la Cina aveva presentato 51 scenari applicativi ad alto valore nell’ambito dell'”IA+Energia”, sottolineando il più ampio impegno del Paese volto a estendere l’impiego dell’IA nel settore energetico.

In un contesto di profondi cambiamenti nel panorama energetico globale, una più profonda integrazione tra IA ed energia è considerata fondamentale per migliorare la resilienza e l’efficienza dei sistemi energetici, rivestendo al contempo un’importanza significativa per lo sviluppo, la competitività industriale e la sicurezza energetica della Cina, hanno affermato gli esperti.

fonte foto Xinhua

(ITALPRESS).