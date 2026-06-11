 Cina, più tutele per minoranze, categorie fragili e persone con disabilità
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Cina, più tutele per minoranze, categorie fragili e persone con disabilità

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si impegna a garantire i diritti e gli interessi dei gruppi etnici minoritari, delle donne, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità nei prossimi cinque anni, secondo un rapporto pubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato.

Il Piano d’azione nazionale della Cina per i diritti umani (2026-2030), pubblicato in occasione dell’apertura del Forum 2026 sulla governance globale dei diritti umani, delinea l’impegno della Cina a favore della tutela dei diritti umani nei prossimi cinque anni.

Il documento sottolinea i diritti e gli interessi dei gruppi etnici minoritari, come la promozione della prosperità e dello sviluppo condivisi tra tutti i gruppi etnici.

Il rapporto pone l’accento sui diritti e gli interessi delle donne, invitando a sostenere la politica nazionale fondamentale sulla parità di genere.

Al contempo, il rapporto sottolinea anche i diritti e gli interessi dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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