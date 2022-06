Al regista de “Il Padrino” la chiave della città di Savoca

La consegna a Francis Ford Coppola durante il Taormina Film Fest

SAVOCA (ME) In occasione del 68esimo Taormina Film Festival, domenica scorsa, il maestro del cinema Francis Ford Coppola ha ricevuto le chiavi della città di Savoca, dopo 50 anni dalle riprese de “Il Padrino”. Il sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi, ha consegnato l’onorificenza, voluta da tutto il consiglio comunale, per ricordare come la pellicola, tra le più famose al mondo, abbia reso onore alla cittadinanza e contribuito alla crescita sociale, economica e turistica della comunità. “La comunità savocese è fortemente legata a “Il Padrino” ed oggi, nella splendida cornice del teatro greco, sono presenti molte delle comparse che hanno partecipato alla riprese del film venute ad omaggiare Coppola”, ha dichiarato Stracuzzi. Il ricordo di quei giorni è ancora vivo per il Maestro che ha raccontato alcuni episodi senza tralasciare i momenti trascorsi con la moglie a gustare la tipica granita di limone messinese. Francis Ford Coppola, da grande artista quale è sempre stato, ha anche autografato la pergamena che il sindaco gli ha consegnato insieme all’onorificenza che verrà custodita, accanto al primo ciack del film, all’interno del museo di Savoca. L’amministrazione comunale ringrazia tutto lo staff della Paramount che, insieme al registra, ha reso possibile questo incontro.