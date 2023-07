CVSF, argento per Giunchiglia e Schio al mondiale giovanile 49er FX

Davanti a loro l'equipaggio francese formato da Manon Peyre e Clara-Sofia Stamminger de Moura

Sofia Giunchiglia e Giulia Schio portano a segno un altro colpo conquistando il secondo gradino del podio allo Junior U23 World Championship for 49er and FX sailors svoltosi a Travemünder Woche, in Germania.

Un altro successo. Un altro riconoscimento che arriva dopo solo 8 mesi dalla vittoria del titolo ai Campionati italiani delle Classi Olimpiche 2022 Edison Next disputati a novembre 2022 presso il Circolo Nautico Caposele di Formia.

Sin dal primo giorno di regate – che ha portato alla luce alcune belle prestazioni da parte dei migliori velisti emergenti – l’equipaggio 49er FX del Circolo Velico Sferracavallo si è contraddistinto per determinazione, forza e sintonia. I venti offshore, instabili e insidiosi, hanno costretto tutti i regatanti ad affrontare delle sfide.

Sofia e Giulia, dunque, tornano a casa con al collo una medaglia d’argento, aumentando così il loro già significativo e sostanzioso palmarès. A precederle in classifica, l’equipaggio francese formato da Manon Peyre e Clara-Sofia Stamminger de Moura.

“ORGOGLIO DA PRESIDENTE E DA PADRE”

Tanta felicità e soddisfazione nel commento a caldo delle neo vice campionesse mondiali: “Raccogliamo con grande soddisfazione questo risultato – dicono Sofia e Giulia – che ci gratifica e ci ripaga di tutti i sacrifici fatti durante l’inverno. Il nostro successo è il successo di tanti e per questo ci sembra doveroso ringraziare il nostro coach Lollo Bianchini, il Circolo Velico Sferracavallo, la Federazione Italiana Vela soprattutto nella persona dell’allenatore della nazionale Gianfranco Sibello. Questa è solo una tappa di avvicinamento al mondiale assoluto che si svolgerà i primi di Agosto in Olanda dove, anche se partiamo da outsider, speriamo di ben figurare”.

“In un momento doloroso per la nostra borgata dovuto alla malvagità di alcuni individui – dice il Presidente Giuseppe Giunchiglia – siamo contenti di potere accogliere e condividere la gioia per un risultato come questo. Sono orgoglioso nella mia duplice veste di Presidente del Circolo e di padre, un risultato che arriva dopo mesi di duro lavoro delle ragazze, di continui allenamenti a terra e in acqua. Sono, altresì contento, che si possa parlare di Sferracavallo – soprattutto in questi giorni – come di un luogo meraviglioso, scenario perfetto per gli sport in acqua ma anche per trascorrere le proprie vacanze. Non smetteremo mai di promuovere il nostro territorio e lo sport della vela. Siamo sempre più fieri che i nostri atleti, impegnati in competizioni sia nazionali che internazionali, continuino a portare alto il nome della Sicilia e di Palermo”.