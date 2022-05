Circolo Velico Sferracavallo: i vincitori della 2^ tappa Coppa Italia

"Nonostante le condizioni meteo non siano state d’aiuto siamo riusciti a portare a casa delle belle prove"

PALERMO – Si è conclusa a Sferracavallo la II tappa di Coppa Italia Techno 293 & IQFoil – organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela.

Duecentoventisette i surfisti che si sono sfidati nelle acque del golfo di Sferracavallo, nonostante le condizione meteo non siano state delle più ottimali.

Venerdì sono state disputate per la classe IQFoil (6 prove Youth e 5 Junior), Techno 293 CH3 e CH4 (1 prova), EXP (1 prova), U17 e Plus (2 prove), U15 (2 prove), U13 (2 prove).

Sabato, a causa della mancanza di vento non è stato possibile disputare alcuna prova. Il comitato di giuria, alle 16,30 ha deciso di rinviare la regata all’indomani.

Ieri – con un vento di ponente di circa 10 nodi – sono state disputate per la classe IQFoil (1 prova Youth), Techno 293 CH3 e CH4 (4 prove), EXP (3 prove), una prova per U17, Plus, U15 e U13.

«Nonostante le condizioni meteo non siano state d’aiuto – dice il Presidente Giuseppe Giunchiglia – siamo riusciti a portare a casa delle belle prove. Ci rende orgogliosi avere ospitato un evento di questa caratura e soprattutto di avere ospitato più di duecento giovani surfisti provenienti da circoli di tutto il Paese insieme ai loro allenatori, accompagnatori e tecnici. Il Circolo Velico Sferracavallo è ormai una realtà consolidata, affidabile nel panorama velico nazionale e internazionale».

Un Paese unito grazie allo sport: Ancona, Bolzano, Bracciano, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Livorno, Marsala, Napoli, Ostia, Palermo, Ravenna, Sassari, Savona, Taranto, Trento e Verona sono alcuni dei comuni dei circoli che hanno preso parte alla competizione.

IL PODIO

TECHNO 293- U17 MASCHILE

1° Tiberio Riccini (CS Bracciano)

2° Riccardo Poledrini (CV Windsurfing Cagliari)

3° Elia Rossi (Fragliavela Malcesine)

TECHNO 293- U17 FEMMINIILE

1° Giulia Vitali (LNI Civitavecchia)

2° Teresa Medde (Windusurfing Cagliari)

3° Rebecca Viti (Nauticlub Castelfusano)

TECHNO 293- U15 MASCHILE

1° Pierluigi Caproni (CV Windsurfing Cagliari)

2° Enrico Borri (SEF Stamura)

3° Kristian Porcu (CN Arzachena)

TECHNO 293- U15 FEMMINIILE

1° Medea Marisa Falcioni (SEF Stamura)

2° Lucrezia Piccolo (LNI Civitavecchia)

3° Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia)

TECHNO 293- U13 MASCHILE

1° Luca Pacchiotti (Fragliavela Malcesine)

2° Mario Biondi (SEF Stamura)

3° Nicola Furioli (Circolo Surf Torbole)

TECHNO 293- U13 FEMMINIILE

1° Elettra Fulgenzi (SEF Stamura)

2° Elisa Bruno (SEF Stamura)

3° Giordana Marino (Black Dolphin)

TECHNO 293- CH4 MASCHILE

1° Curzio Riccini (Centro Surf Bracciano)

2° Francesco Casano (Centro Surf Bracciano)

3° Simone Trovato (Planet Sail Bracciano)

TECHNO 293- CH4 FEMMINIILE

1° Michela De Martinis (Centro Surf Bracciano)

2° Giulia Seghetti (Windsurfing Club Taranto)

3° Caterina Onorato (Nauticlub Castelfusano)

TECHNO 293- CH3 MASCHILE

1° Luca Versace (Windsurfing Club Cagliari)

2° Vincenzo Clausi (Circolo Velico Sferracavallo)

3° Alberto Bozzo (Yacht Club Italiano)

TECHNO 293- CH3 FEMMINIILE

1° Marta Clemente (Circolo Velico Sferracavallo)

2° Greta Alesi (Circolo Velico Sferracavallo)

3° Chiara Marras (Lega Navale Ostia)

TECHNO 293- PLUS MASCHILE

1° Enrico Davide (CN Loano)

2° Antonio Quarto (Reale Yachting Club Savoia)

3° Luca Conforti (Windsurfing Club Taranto)

TECHNO 293- PLUS FEMMINIILE

1° Veronica Poliedrici (Windsurfing Club Napoli)

2° Giorgia Ponzi (Planet Sail Bracciano)

3° Eloisa Scarnò (Planet sail Bracciano)

TECHNO 293- EXPERIENCE MASCHILE

1° Krzysztof Orlowsky (Windsurfing Club Cagliari)

2° Federico Bertoni (Yacht Club Italiano)

3° Jan Orlowsky (Windsurfing Club Cagliari)

TECHNO 293- EXPERIENCE FEMMINILE

1° Sofia Campanella (CC Roggero di Lauria)

2° Maria Sofia Sabbia (CC Roggero di Lauria)

3° Giada Petrucci (SEF Stamura)

CLASSE IQFOIL

IQFOIL – YOUTH MASCHILE

1° Jacopo Gavioli (Circolo Surf Torbole)

2° Federico Alan Pilloni (Windsurfing Club Cagliari)

3° Alessandro Gragotti (SEF Stamura)

IQFOIL – YOUTH FEMMINILE

1° Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village)

2° Marta Pasquetti (Tognazzi Marina Village)

IQFOIL – JUNIOR MASCHILE

1° Mattia Saoncella (Circolo surf Torbole)

2° Rocco Marana Sotomayor (Circolo Surf Torbole)

3° Luca Barletta (Adriatico Windsurf Club)

IQFOIL – JUNIOR FEMMINILE

1° Francesca Maria Salerno (CC Roggero di Lauria)

2° Anna Polettini (Circolo Surf Torbole)

3° Sara Mangione (Circolo Velico Sferracavallo)

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il prossimo fine settimana (!4/15 Maggio) il Circolo Velico Sferracavallo ospiterà il Vela Day, lezione gratuite pratiche e teoriche di vela e windsurf.

