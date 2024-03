Circolo Velico Sferracavallo: i podi della regata zonale Techno 293 e Windsurfer

Tutti i vincitori

PALERMO – Si è conclusa al Circolo Velico Sferracavallo la I tappa della Regata Zonale Tavole Techno 293 e Windsurfer che si è disputata nelle acque antistanti il Circolo. Ventisei i piccoli e grandi surfisti in acqua. Per la classe Techno 293 sono state disputate in totale 5 prove, la classe Windsurfer ha disputato 6 prove e infine i Kids 5 prove in totale.

I Podi

Techno 293

U17

1° Benedetta Cirino (CC Roggero di Lauria)

U15

1° Alessandro Vigneri (Circolo Velico Sferracavallo)

2° Giuseppe La Loggia (CC. Roggero di Lauria)

3° Giovanni Moncada (Circolo Velico Sferracavallo)

U15 – femminile

1° Maria Sofia Sabbia (CC. Roggero di Lauria)

U13

1° Marco Cicerone (Circolo Velico Sferracavallo)

2° Vincenzo Clausi (Circolo Velico Sferracavallo)

3° Giorgio Clausi (Circolo Velico Sferracavallo)

U13 – femminile

1° Greta Alesi (Circolo Velico Sferracavallo)

2° Marta Clemente (Circolo Velico Sferracavallo)

3° Paola Bofisè (CC. Roggero di Lauria)

KIDS CH3

1° Luca Macaluso (Circolo Velico Sferracavallo)

KIDS CH4

1° Lorenzo Macaluso (Circolo Velico Sferracavallo)

Windsurfer

Pesanti e leggeri

1° Sergio Sanfilippo (Albaria)

2° Paco Cottone (Albaria)

3° Marco Andreuccetti (Circolo della Vela Sicilia)

1° Femminile – Katerina Babikova (Albaria)

Youth – U19

1° (categoria e femminile) Giulia Di Lorenzo (Albaria)

U15

1° Alberto Montalbano (Albaria)

1° femminile – Fiammetta Borsellino (Albaria)

Prossimo appuntamento sportivo in calendario, la II prova della regata zonale ILCA che si svolgerà al Circolo Velico Sferracavallo il 16 e 17 Marzo e che sarà preceduta dal Raduno della VII Zona ILCA (8-10 Marzo).