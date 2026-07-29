Cisal chiede gli atti: “Vogliamo verificare la regolarità della procedura”

Istanza di accesso ai documenti inviata al commissario Belcuore e ai vertici della società

CATANIA – La Cisal Catania ha presentato un’istanza formale di accesso agli atti sulla procedura avviata per la cessione della quota di maggioranza di Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

La richiesta, presentata ai sensi della legge 241 del 1990, è indirizzata al commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, con copia alla presidente di Sac Anna Quattrone, all’amministratore delegato Nico Torrisi e al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’istanza riguarda la procedura di selezione di un operatore economico finalizzata alla privatizzazione della società, avviata con il bando pubblicato il 4 maggio 2026.

“Abbiamo ascoltato per mesi dichiarazioni di trasparenza e correttezza. Oggi chiediamo di vederla, quella trasparenza, nei documenti, negli atti e nelle delibere – afferma il segretario provinciale della Cisal Catania, Giovanni Lo Schiavo –. Non è una sfida, ma un diritto che la legge ci attribuisce e che eserciteremo nell’interesse dei lavoratori che rappresentiamo”.

Nell’istanza il sindacato chiede l’accesso a tre documenti che, secondo la Cisal, sono previsti dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica: il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, il provvedimento commissariale contenente la motivazione tecnica ed economica della cessione e la documentazione relativa alla trasmissione della delibera alla Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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Secondo quanto evidenziato dalla Cisal, il commissario straordinario avrà tempo fino al 28 agosto per rispondere all’istanza. Il sindacato annuncia inoltre che renderà pubblici gli eventuali riscontri ricevuti o l’eventuale mancata risposta.

L’iniziativa, conclude la nota, si inserisce nell’ambito del “Patto per la Sicilia orientale”, sottoscritto lo scorso 23 luglio da sette soggetti e trasmesso a quindici destinatari istituzionali.