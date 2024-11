Cisl Sicilia: “La manovra deve avere più risorse per il Mezzogiorno”

L'intervento di Leonardo La Piana, segretario generale del sindacato

PALERMO – “Non può esserci un Paese a due velocità. Per questo occorre che nella manovra nazionale si aumentino le risorse per il Mezzogiorno, dopo lo stop imposto dall’Europa a decontribuzione Sud”.

Lo dichiara Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia, che aggiunge: “La Cisl sta promuovendo in tutta Italia i risultati raggiunti nella manovra di bilancio nazionale, priorità evidenziate dal nostro sindacato che sono diventate risultati”.

Economia, l’intervento di Cisl Sicilia

“In Sicilia la Cisl ha già svolto 160 assemblee – continua – per far conoscere i punti salienti della manovra che sono in linea con le nostre proposte. Ci sono anche alcuni aspetti che vanno migliorati come la necessità di un’attenzione maggiore per il Sud, il ripristino dei fondi dell’automotive e il taglio delle tasse al ceto medio, oltre che il blocco del turn over nella Pa”.

E ancora: “L’innalzamento delle pensioni minime, il sostegno alla non autosufficienza, il potenziamento delle risorse sanitarie e lo stop al taglio degli organici della scuola. La Cisl difende con forza la propria posizione di autonomia che ogni giorno ci porta a valutare le questioni e le vertenze partendo dall’analisi dei contenuti e mai spinti dai pregiudizi”.