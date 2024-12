Cittadella-Palermo, ancora emergenza per Dionisi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo nell’ultima gara di Serie B del 2024 che è anche la prima del girone di ritorno. Allo stadio “Tombolato”, contro i padroni di casa del Cittadella, i rosanero giocheranno il match che precede la sosta invernale e sperano di farlo nel migliore dei modi. Diventa necessaria la continuità di risultati non avuta fino a questo momento, considerato che l’assenza di quest’ultima ha causato un periodo di crisi nera con annessa contestazione dei tifosi.

La compagine granata guidata da Alessandro Dal Canto vuole tirarsi fuori dalla zona playout della classifica. Per farlo, è già reduce da due vittorie consecutive (contro Reggiana e Sudtirol) e sicuramente proverà a concludere l’anno nel migliore dei modi davanti ai propri sostenitori. Nelle ultime cinque gare, il Cittadella ha ottenuto anche due pareggi e una sconfitta. In totale sono 20 i punti totalizzati nel girone di andata dai veneti (sedicesimo posto in classifica).

Il Palermo, dopo tre sconfitte di fila, è tornato a vincere nel match casalingo contro il Bari del turno precedente. Tre punti arrivati dopo un’aspra crisi di risultati (anticipata da un altro successo, contro lo Spezia, sempre in casa), ma che non hanno alleggerito l’ambiente del capoluogo siciliano (i tifosi rosanero hanno contestato squadra e società anche dopo il triplice fischio). Nono posto e 24 lunghezze è lo scadente bottino del club di viale del Fante al giro di boa del campionato cadetto.

Cittadella-Palermo: le probabili formazioni

Mister Dal Canto schiera i suoi con un 3-5-1-1. Quasi sicuramente in campo gli ex rosanero Salvi e Masciangelo. Titolare, con ogni probabilità, anche Pandolfi, vera e propria “bestia nera” della compagine del capoluogo siciliano. Proprio Pandolfi ha deciso la gara di andata con il gol dell’uno a zero decisivo siglato al termine del match.

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, perde di nuovo Diakité e, insieme a lui, anche Di Francesco e Di Mariano. Nel suo 4-3-3, che diventa anche un 3-4-2-1, possibile la scelta della titolarità per Pierozzi a destra e Lund nella corsia opposta. Ipotesi di schieramento dal primo minuto anche per Vasic e ancora per Brunori.

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Lund; Le Douaron, Vasic; Brunori.

CITTADELLA (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Amatucci, Casolari, Tronchin, Masciangelo; Vita; Pandolfi.