Cittadella-Palermo, Dionisi perde Di Francesco e Diakité: i convocati

I calciatori scelti dal tecnico dei rosanero

Brutte notizie per Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, che in vista della gara contro il Cittadella di domenica 29 dicembre perde due pedine fondamentali. Il club rosanero, a tal proposito, ha reso noti i calciatori convocati per la gara in programma allo stadio “Tombolato”. Assenti ancora Gomis, Blin, Peda e Di Mariano.

In seguito ad un risentimento muscolare accusato nel corso della gara contro il Bari, Federico Di Francesco è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Assente anche Salim Diakité, a causa di un trauma oculare rimediato in uno scontro di gioco nel match contro la formazione pugliese.

Cittadella-Palermo: i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Cittadella in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

14 Vasic

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

63 Cutrona