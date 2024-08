Clan Santapaola, ferragosto in carcere per il presunto reggente

L’udienza al Riesame si svolgerà dopo il 20 agosto

CATANIA – Trascorrerà il ferragosto in carcere Francesco Russo, il presunto reggente del clan Santapaola Ercolano. L’uomo d’onore riservato arrestato dalla polizia nell’operazione Ombra dovrà attendere quasi certamente entro la terza decade di agosto per il verdetto del Riesame.

E non è il solo caso. Sono le difese ad aver bisogno di qualche giorno in più, a causa dell’elevato numero di faldoni dell’inchiesta, e questo rende meno perentori i termini per la pronuncia del Tribunale di Libertà.

L’ordinanza

L’ordinanza del gip Marina Rizza, si ricorda, sono 281 pagine, ma le accuse, per citare il caso di Russo, riguardano due anni in cui sarebbe stato il capo: dal 10 novembre 2022 “all’attualità”. E contiene numerosi faldoni con intercettazioni e deposizioni di collaboratori di giustizia.

Un materiale enorme. Secondo i giudici, si ricorda, lui sarebbe stato un uomo d’onore riservato. Ma è accusato anche di lesioni aggravate: il 31 ottobre scorso, dopo un banale litigio sul lavoro, sarebbe brutalmente passato dalle parole ai fatti.

L’aggressione

Lo avrebbe aggredito vigliaccamente, secondo le ipotesi di reato, assieme ad altre due persone. Uno avrebbe usato una mazza da baseball e l’altro gli avrebbe sparato gambizzandolo, a bruciapelo. Il movente? La vittima dell’aggressione gli aveva mancato di rispetto. A lavoro. Così si sarebbe fatto rispettare a modo suo.

Il ricorso è stato presentato dal suo legale, l’avvocato Vito di Stefano. E sarà un momento cruciale per l’ordinanza del Gip: è il primo momento della verità. Un collegio di sei giudici sarà chiamato a esprimersi.

Il predecessore

Per la polizia, in pratica, Russo sarebbe il successore di Ciccio Napoli, catturato nell’inchiesta “Sangue Blu”. Dinanzi al giudice, nell’interrogatorio di garanzia, Russo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto scena muta. Ma le accuse per lui sono decisamente gravi.