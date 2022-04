Cocaina in auto, arrestato dipendente delle Poste

L'uomo, incensurato, ha cercato di evitare il controllo della Polizia

CATANIA – Aveva nascosto quasi un chilo di cocaina sotto il sedile dell’auto: nella mattina di giorno 16 aprile personale delle volanti della Polizia ha arrestato un uomo, incensurato e dipendente delle poste, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione

L’uomo è stato fermato alla guida di un’utilitaria intercettata nel quartiere Librino. Dopo un iniziale tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha cercato di giustificarsi dicendo di non essersi accorto della presenza della Polizia. Grazie a un’ispezione dell’auto gli agenti hanno notato una busta di nylon che fuoriusciva dal sedile lato guida.

Alla richiesta di cosa contenesse l’uomo ha detto di non sapere di cosa si trattasse, avendola trovata vicino ad un cassonetto della spazzatura. I poliziotti hanno appurato, però, che all’interno della busta vi era un involucro in plastica termosaldata contenente circa 820 grammi di cocaina. A seguito di ciò il soggetto veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.