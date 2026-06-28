Il cordoglio alle famiglie delle vittime

Dopo il tragico incidente avvenuto sull’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto tra Cefalù e Buonfornello, in cui hanno perso la vita due persone mentre un’altra è rimasta ferita, il Codacons chiede verifiche approfondite sulle condizioni di sicurezza del tratto interessato dai lavori.

L’associazione, esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime, sollecita un rapido accertamento delle cause dello schianto e invita a fare piena luce su tutti gli aspetti che potrebbero aver inciso sulla dinamica dell’incidente.

Incidente A20, la richiesta del Codacons

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato in un tratto autostradale interessato da un cantiere con circolazione modificata attraverso uno scambio di carreggiata.

Per questo motivo il Codacons chiede che vengano eseguite verifiche sulla regolarità della segnaletica provvisoria, sull’efficienza delle barriere di protezione, sull’illuminazione e sui dispositivi di sicurezza presenti nell’area, oltre che sull’organizzazione del cantiere e sul rispetto della normativa vigente.

L’appello per la sicurezza sulle autostrade siciliane

L’associazione evidenzia come ogni incidente mortale imponga un’attenta riflessione sulle condizioni della rete viaria, sottolineando che nei tratti interessati da lavori stradali o da modifiche temporanee della viabilità devono essere garantiti standard di sicurezza ancora più elevati.

Secondo il Codacons, gli automobilisti devono poter contare su indicazioni chiare, tempestive e facilmente comprensibili, soprattutto in presenza di deviazioni o restringimenti della carreggiata.

La richiesta di una ricognizione straordinaria

Tra le richieste avanzate figura anche l’avvio di una verifica straordinaria dei cantieri presenti lungo l’intera rete autostradale siciliana, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da deviazioni, scambi di corsia e restringimenti.

L’associazione sollecita inoltre un rafforzamento dei controlli durante la stagione estiva, periodo in cui l’aumento dei flussi di traffico e le elevate temperature possono contribuire ad accrescere il rischio di incidenti.

Il Codacons ha infine assicurato che seguirà gli sviluppi dell’inchiesta, auspicando un rapido accertamento dei fatti e di eventuali responsabilità, ribadendo la necessità di investire con continuità nella prevenzione, nella manutenzione e nella sicurezza della rete stradale siciliana.

Le vittime dell’incidente avvenuto sulla Palermo-Messina sono Gaetano Mollica di 44 anni, nato a Mistretta e residente a Pettineo, e Francesco Montalto palermitano di 45 anni. Il fratello Marco Montalto, 34 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo.