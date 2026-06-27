Il sindaco di Cefalù: "Traffico intenso"

Incidente stradale sulla Palermo-Messina all’altezza di Buonfornello.

Incidente sull’autostrada Palermo-Messina

Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi sono stati un furgone e un’auto: due i morti, una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e la polizia stradale.

“Traffico intenso”

“Il traffico – spiega il sindaco di Cefalù Davide Tumminello – è particolarmente intenso sulla statale 113 a partire da Buonfornello. Pertanto si possono verificare rallentamenti in ingresso a Cefalù e nel tratto di statale 113 che attraversa il territorio comunale, lungo la circonvallazione dell’ospedale e fino a Sant’Ambrogio e il bivio di Castelbuono”.