Code e traffico in tilt lungo l’A18 tra Acireale e Catania

La denuncia degli automobilisti e di Malaponti del Comitato pendolari: la situazione sarebbe provocata dai restringimenti

Catania. Code interminabili lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. A denunciarlo sono numerosi automobilisti, tra cui Giosuè Malaponti del “Comitato pendolari siciliani”, che stamattina ha personalmente impiegato quasi un’ora per fare il tratto di autostrada fra Fiumefreddo e Acireale: “Quasi un’ora per venti chilometri a causa del restringimento”, denuncia Malaponti. I serpentoni di veicoli sarebbero lunghi diversi chilometri.

La situazione sarebbe complicata anche in direzione opposta, cioè verso Messina, ovviamente con criticità particolari nelle ore di punta. “Se vai da San Gregorio verso Messina, il restringimento inizia dopo circa un chilometro dall’ingresso dell’autostrada, ma le code sono già nel tratto finale della Tangenziale – prosegue Malaponti -. Il restringimento non è lunghissimo, ma la sua presenza provoca code enormi”.

Su Facebook intanto il tam tam è già virale o quasi. “Fila interminabile da Acireale per Catania”, pubblica stamani il gruppo “A18 e A29 le Autostrade siciliane della VERGOGNA”. “Sono in fila da 45 minuti”, scrive Vanessa. Una situazione davvero difficile per gli automobilisti, che chiedono di rimuovere i restringimenti.