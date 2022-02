Le sue condizioni.

Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta sugli sci a Cogne, in Valle d’Aosta. Stava scendendo sulla pista quando ha perso il controllo degli sci e si è procurato un serio trauma addominale, probabilmente con un bastoncino o uno sci. L’undicenne è in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico di emergenza all’ospedale Umberto Parini di Aosta. Viste la gravità dei traumi riportati, è stato trasferito in elicottero all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio.