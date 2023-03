Colloquio di due ore tra Mattarella e Meloni, la premier: obiettivo riforma presidenziale

Ecco cosa si sono detti il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio

1' DI LETTURA

La premier Meloni due ore al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella. Un colloquio definito ‘lungo e cordiale’.

L’invito a pranzo del Colle è servito a fare il punto soprattutto sui rapporti tra Italia e Ue, dalle difficoltà nel rispettare i tempi del Pnrr al dossier migranti fino alla questione della registrazione dei figli delle coppie di genitori dello stesso sesso e agli sviluppi della situazione internazionale con riferimento alla guerra in Ucraina.

Dopo il colloquio, Meloni non ha potuto andare a Udine per il comizio di chiusura della campagna del centrodestra, al quale partecipa in videocollegamento. ‘La riforma presidenziale è un obiettivo di legislatura’, ha detto. ‘Sulla norma del decreto bollette che adegua alla tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione: è falso che sia un condono tributario penale, noi condoni non ne facciamo’, ha aggiunto nella sua rubrica su Fb.