Colpo di scena a Naro, il Tar ribalta il voto: cambiano i consiglieri comunali

Non sette preferenze in meno, ma una in più alle urne

Colpo di scena a Naro, in provincia di Agrigento. Il Tar ribalta il risultato elettorale delle ultime amministrative. Tre consiglieri devono lasciare il posto ad altrettanti che non erano stati eletti. Entrano in consiglio comunale i candidati della “Lista Barberi”: Lillo Valvo, Angelo Gallo e Gera Destro. Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato l’atto di proclamazione di Aurora Chianta, Vincenzo Serravalle e Giuseppe Vainella. Si è votato l’8 e 9 giugno 2024. Tre le liste in competizione: “Maria Grazia Branda-Il Sindaco di Naro” (di cui fanno parte i tre esclusi), “Uniti per Naro-Barberi Sindaco” e “Magica Naro-Dalacchi Sindaco”. Ed è stato proprio Melchiorre Milco Dalacchi ad uscire vincitore. I consiglieri della lista Barberi non ritenendo corretto il risultato delle urne hanno fatto ricorso tramite gli avvocati Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino per chiedere la correzione del risultato elettorale. Il Tar ha fatto ricontare i voti ed è saltato fuori che la lista collegata a Barberi aveva raccolto una preferenza in più e non sette in meno rispetto a quella del candidato Brandara. Da qui la correzione dei nomi degli eletti. I tre subentrati potranno partecipare all’elezione di secondo grado del Libero Consorzio di Agrigento (l’ex Provincia).

