Palermo, coltellate in via La Lumia: due feriti e caccia ai responsabili

Rissa sfociata nel sangue lunedì sera. Un 42enne medicato a Villa Sofia

PALERMO – È di due feriti il bilancio dell’ennesima notte di movida violenza a Palermo. Ad un certo punto, lunedì sera, tra le vie Bettino Ricasoli e Isodoro La Lumia qualcuno ha tirato fuori un coltello.

Con un fendente ha squarciato il braccio di un 42enne, curato all’ospedale Villa Sofia. Alcuni testimoni raccontano che un’altra persona, rimasta ferita, si è allontanata prima che arrivassero i poliziotti.

Si indaga per capire cosa abbia scatenato la violenza e individuare i responsabili. Ci sarebbe stata una discussione fra due uomini, poi degenerata con l’intervento di almeno altre sei persone. Erano sedute nei tavolini all’esterno di un ristorante.

La memoria torna a due anni fa quando al culmine di una rissa furono esplosi dai colpi di pistola in aria. Per quella vicenda sono state inflitte delle condanne. La zona di via La Lumia non rientra tra quelle rosse con dei servizi straordinari di controllo contro la malamovida.