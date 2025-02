I Coma Cose in tour: concerto a Zafferana Etnea il prossimo 27 luglio

Il duo, dopo Sanremo, girerà l'Italia per la tournée estiva

PALERMO – Dopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano Cuoricini, i Coma_Cose annunciano le date previste per l’estate2025, una nuova occasione per poter incontrare i loro fan in un tour che li vedrà protagonisti sui palchi dei principali Festival estivi.

Il tour, che prenderà il via il 19 giugno, toccherà anche la Sicilia con la data in calendario il 27 luglio a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino per l’appuntamento all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest 2025 organizzata da Puntoeacapo nell’ambito della programmazione del cartellone di eventi Etna in scena promosso dal Comune di Zafferana.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi, martedì 25 febbraio su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Dal 7 marzo sarà disponibile Vita Fusa, il nuovo album dei Coma_Cose ora disponibile in pre-save e pre-order nei formati vinile gold , vinile rosa e CD . L’album contiene “Cuoricini”, il brano dei Coma_Cose scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, GianmarcoManilardi e Fausto Zanardelli.

Vita Fusa è un album intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, avrà i molticolori che caratterizzano il duo, raccontando un nuovo capitolo molto personale dei Coma_Cose.

Nel corso degli appuntamenti live il duo porterà dal vivo anche il singolo “Posti Vuoti”, un brano che unisce un groove energico a un racconto malinconico, che arriva dopo il successo della coinvolgente e ipnotica “Malavita” (disco di platino), giunta alla prima posizione delle classifiche radiofoniche a metà agosto e che li ha visti protagonisti durante l’estate 2024.