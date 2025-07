Luce e gas, arriva la novità: come cambiano le bollette

Dal frontespizio unificato allo scontrino dell'energia: cosa cambia

ROMA – Come cambiano le bollette di luce e gas? Le novità, a cominciare dal nuovo formato standardizzato, più semplice e leggibile, sono entrate in vigore il 1° luglio 2025. Tutti i fornitori dovranno adottare un frontespizio comune, che riassuma le principali informazioni contrattuali e includa due sezioni fondamentali: lo “Scontrino dell’energia” che mostra “quantità x prezzo” e il “Box dell’offerta” dove vengono riepilogate le condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente.

Questa novità riguarda le bollette destinate a famiglie (esclusi i clienti ancora in regime di Maggior Tutela), condomini, piccole e medie imprese e utenze “altri usi BT” (come garage, cantine e depositi). La riforma è il risultato di un lungo confronto tra ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), associazioni dei consumatori, operatori del settore e altri soggetti coinvolti, e comporta un cambiamento significativo nelle modalità di fatturazione adottate dai fornitori.

A supporto dell’introduzione del nuovo formato, partirà nei prossimi giorni una campagna di comunicazione sui principali media – radio, tv e social network (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X) – promossa da ARERA per illustrare vantaggi e funzionalità della nuova bolletta.

Come cambiano le bollette di luce e gas, le principali novità

Frontespizio unificato: la prima pagina della bolletta presenterà in modo chiaro l’importo da pagare, i dati del cliente, il tipo di contratto attivo, e le modalità di pagamento e fatturazione.

Scontrino dell’energia: visualizza la composizione del prezzo totale dell’energia secondo lo schema quantità x prezzo, evidenziando le componenti legate ai consumi (quota variabile) e quelle fisse, inclusa la quota potenza per l’energia elettrica. Sono anche indicate separatamente Iva, accise, eventuali bonus sociali, interessi di mora, servizi accessori e il canone Rai.

Box dell’offerta: riporta il codice identificativo dell’offerta (Codice offerta) e tutti gli elementi utili per verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali. Il codice è consultabile anche sul “Portale offerte luce e gas”.

Informazioni essenziali: questa sezione, organizzata in riquadri, contiene dati tecnici della fornitura, letture e consumi, eventuali ricalcoli, cronologia dei consumi, potenza massima utilizzata, situazione dei pagamenti e piani di rateizzazione.

Bollette disponibili anche in formato digitale

Le informazioni di dettaglio, invece, restano disponibili per approfondimenti sugli importi in bolletta. Il documento completo sarà fruibile anche in formato digitale, accessibile tramite QR code e link presenti nella bolletta stessa.

