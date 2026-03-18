Attivato anche un sito

ROMA – l via oggi le prenotazioni per l’ecobonus su ciclomotori e motocicli. L’incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido Il contributo è dedicato a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.

Come funziona l’ecobonus per motorini e scooter

Il contributo verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000 euro.

Ecobonus, domande al via

A partire dalle 12 di mercoledì 18 marzo i concessionari potranno prenotare gli incentivi tramite il portale dedicato. La legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.

Il sito dedicato all’ecobonus

La misura è gestita da Invitalia per conto del Ministero. Il ministero per le Impese e il made in Italy (Mimit) ha messo a punto un sito dedicato per tutta la procedura.

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