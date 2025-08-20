 Comiso, Aeroitalia lancia i voli in continuità territoriale
Comiso, Aeroitalia lancia i voli in continuità territoriale

Collegamenti giornalieri per Roma e Milano fino al 2028
TRASPORTI
di
1 min di lettura

COMISO (RAGUSA)) – Aeroitalia comunica l’apertura delle vendite dei voli in Continuità Territoriale da e per l’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso.

“A partire dal primo novembre 2025 e fino al 31 ottobre 2028 – rende noto la compagnia -, i residenti siciliani avranno a disposizione collegamenti giornalieri con Roma Fiumicino e, per la prima volta, con Milano Linate, garantendo continuità e nuove opportunità di viaggio”.

Al momento sono disponibili i voli per la stagione invernale 2025/2026, mentre a breve saranno messi in vendita anche i collegamenti per la stagione estiva 2026.

“Con questa iniziativa Aeroitalia conferma il proprio impegno a sostegno del diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, consolidando il ruolo dell’aeroporto di Comiso come infrastruttura strategica per il territorio”.

