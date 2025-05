Comiso, arrestato un uomo pakistano ricercato da 7 mesi

Lo hanno intercettato gli agenti di polizia durante un controllo

COMISO (RAGUSA) – Gli agenti della polizia di Stato di Comiso hanno arrestato un uomo di origine pakistane che era ricercato da circa 7 mesi.

Sull’uomo pende una condanna di 2 anni e 21 giorni emessa, lo scorso 19 novembre, dal tribunale di Genova.

L’extracomunitario è stato fermato da una volante, impegnata nell’attività di controllo del territorio e, sottoposto a controllo, è emerso che nei suoi confronti pendeva un provvedimento restrittivo, quale cumulo per alcune condanne definitive per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tentato furto in abitazione e ricettazione, per cui è stato tratto in arresto.

Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, per l’espiazione della pena.