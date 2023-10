Comiso, gioielliere rapinato ‘arresta’ il ladro e lo rinchiude

Momenti di tensione, cosa è accaduto

COMISO – Un gioielliere a Comiso nel ragusano ha bloccato un rapinatore che si era introdotto nel negozio con una pistola giocattolo in mano e lo ha consegnato alla Polizia.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, il ladro si sarebbe introdotto in gioielleria con una arma in mano, risultata, successivamente, un’arma giocattolo. Dopo una colluttazione, il gioielliere lo avrebbe disarmato e rinchiuso in uno sgabuzzino, bloccando le porte

Il commerciante è riuscito a disarmarlo, a immobilizzarlo e a bloccare le porte.

