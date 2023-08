Comiso, molesta la vicina di casa: scatta il divieto di avvicinamento

L'anziano ha anche danneggiato l'auto del marito della donna

COMISO (RAGUSA) – Il divieto di avvicinamento è stato notificato dalla polizia a un 79enne di Comiso indagato per molestie nei confronti di una 40enne vicina di casa.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della vittima che, ricostruiscono dalla polizia, era “esasperata dalle attenzioni amorose, non ricambiate” e da “esplicite richieste di natura sessuale avanzate dall’uomo”.

La querela

Tra gli obiettivi del 79enne anche il marito della donna a cui avrebbe danneggiato l’auto. Il contenuto della querela, spiegano della Questura di Ragusa, è stata “puntualmente riscontrata dai poliziotti, anche mediante l’audizione delle persone che nel tempo avevano loro malgrado assistito agli atteggiamenti minacciosi e talvolta indecorosi dell’uomo”.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura, e obbliga l’indagato, pena l’arresto in flagranza di reato, a tenersi a 300 metri dalla signora e di non intrattenersi nei luoghi abitualmente frequentati dalla stessa per ragioni di vita e di lavoro, non dovendo in alcun modo comunicare con lei.