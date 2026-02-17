 Comitato evento franoso Niscemi: "Servono norme concrete"
Comitato evento franoso Niscemi: “Servono norme concrete e subito”

"La premier Meloni ha ribadito la sua vicinanza"
L'EMERGENZA
di
NISCEMI (CALTANISSETTA) – “Umanamente ha dimostrato di esserci vicina e lo ha ribadito venendo per la seconda volta in città. Però, al premier Giorgia Meloni abbiamo chiesto misure concrete e subito. La vicenda Niscemi è un caso a sé, che non ha attinenza con l’ondata di maltempo”. Lo dice l’avvocato Francesco Rizzo, presidente del comitato “Evento franoso Niscemi 2026”.

“È evidente che non è sufficiente la deroga ai pagamenti o la sospensione – aggiunge – servono somme concrete per tutti i cittadini e soprattutto per quelli che hanno perso la casa. Attendiamo il provvedimento che sarà portato domani in consiglio comunale”. Rizzo sottolinea di avere sollecitato “alle autorità di protezione civile e alla premier interventi per mettere in sicurezza tutta la città, per risanare la parte malata e per riorganizzare una rete viaria efficiente”.

