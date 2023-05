Commemorazione 23 maggio: le strade chiuse a Palermo

Domani sarà l'anniversario della strage di Capaci, ecco come sarà rivoluzionato il traffico

PALERMO – La giornata di domani, 23 maggio, sarà dedicata alla commemorazione della strage di Capaci che vide morire il giudice Falcone, con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

La commemorazione interesserà tutta la città e il traffico sarà rivoluzionato per permettere lo svolgimento delle manifestazioni.

Le strade chiuse

Le ordinanze con i divieti di sosta e e rimozione coatta sono già entrate in vigore dalla mezzanotte del 20 maggio nelle vie Remo Sandron, tratto compreso tra la via delle Croci e la via Ferro Luzzi, così come dalla via Ferro Luzzi alla via Giacomo Schirò.

Dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, invece, il divieto di sosta e la chiusura al traffico sarà valida in via Notarbartolo tratto compreso tra la via Giacomo Leopardi e la via F.sco lo Iacono.

Chiusa al transito veicolare anche la via Carmelo Pardi, per l’intero tratto con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dell’intero tratto dal giorno 18 maggio al 23 maggio 2023.

Sarà vietato il parcheggio anche nella via Lincoln, tratto compreso tra la via Carlo Rao ed il civico 65, via Carlo Rao, tratto compreso tra la via Lincoln e la Via Carmelo Pardi lato dx nel senso e nel tratto e in via Filippo Evola. Questo perché è stato riaperto il giardino storico di Palazzo Jung.