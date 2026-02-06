Commercialisti catanesi: “Aiuti fiscali alle imprese danneggiate”

Le proposte dall'Ordine

CATANIA – Sospensione dei termini per le perdite d’esercizio relative all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso per le imprese localizzate nei comuni colpiti dal ciclone Harry, la neutralizzazione delle perdite per evitare la riduzione del capitale sociale o la liquidazione.

E’ una delle proposte che l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania sottoporrà al ministero dell’Economia e delle finanze finalizzate all’introduzione di agevolazioni fiscali straordinarie a sostegno delle imprese danneggiate dalle recenti calamità naturali.

“La proposta che abbiamo avanzato è uno strumento concreto e pienamente coerente con il nostro ordinamento”, dice il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Catania, Giovanni Privitera.