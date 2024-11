Commissione Via-Vas, rimosso Armao: al suo posto Parlavecchio

La decisione dell'assessore regionale al Territorio Giusi Savarino

PALERMO – Gaetano Armao è stato rimosso dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via e Vas, al suo Mario Parlavecchio. A deciderlo è stata l’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino, che ha comunicato la nomina del nuovo esperto al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Parlavecchio è l’attuale capo di gabinetto dell’assessore Savarino, la sua nomina è stata fatta perché “in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e della legislazione in materia ambientale”.

Armao rimane come “esperto territoriale” della commissione Aia-Ippc, che ha il compito “di fornire al ministero, in tempo utile per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione”.

L’ex assessore all’Economia Armao attualmente è alla guida della Commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali (Cts) della Regione ed è stato nominato dal governatore Renato Schifani come esperto per le relazioni e questioni extra-regionali.