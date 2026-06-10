 Comune di Francofonte commissariato per mafia
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Commissariato per un anno e mezzo il Comune di Francofonte

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La decisione del Consiglio dei ministri
SIRACUSA
di
1 min di lettura

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deciso di affidare la gestione del Comune di Francofonte (Siracusa) a una Commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.

Le infiltrazioni della criminalità organizzata

La decisione del governo è arrivata “in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata – si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi – che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica”. 

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