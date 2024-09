Comune di Palermo, stabilizzati 15 funzionari amministrativi

Lavoreranno nel settore Tributi

PALERMO – Al Comune di Palermo sono state completate le procedure per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato per 15 funzionari amministrativi già assunti nei mesi scorsi a seguito dello schema di accordo Stato-Comune. I funzionari proseguiranno nel percorso di potenziamento del settore Tributi, dopo l’approvazione del Rendiconto 2023 in Consiglio comunale.

Per il sindaco Lagalla e l’assessore al personale Falzone, “si tratta di un passaggio importante per il Comune, reso possibile dal percorso virtuoso che oggi vede l’ente tornato a un riequilibrio dei conti, che permette all’amministrazione di potenziare il servizio dei Tributi, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con carenze di personale”.

“Nuove energie”

“Per la trasformazione di questi contratti – continuano Lagalla e Falzone – ringraziamo anche chi si è impegnato in Parlamento affinché si arrivasse a questo risultato e, in particolare, l’onorevole Varchi che ha prodotto l’emendamento per trasformare, nell’ambito del Patto con lo Stato, i contratti da tempo determinato a indeterminato”.

Sulla stabilizzazione commenta anche Nicolò Scaglione, del sindacato Csa-Cisal: “L’assunzione a tempo indeterminato di 15 funzionari è un decisivo apporto alla macchina amministrativa del comune di Palermo e alla lotta all’evasione. Dopo anni di mancato turn over il nuovo personale, altamente qualificato, porterà nuove energie in un ente che avrebbe bisogno ulteriori rinforzi, specie nel settore dei funzionari”.