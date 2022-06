Comuni, il sottosegretario annuncia: “Più tempo per i bilanci preventivi”

Slitta la scadenza per l'approvazione del documento contabile e delle aliquote della varie imposte comunali

1' DI LETTURA

ROMA – “Abbiamo posticipato, per tutti, al 31 luglio la scadenza per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali”. Lo ha annunciato, al termine della Conferenza Stato-Città, il viceministro dell’Economia, Laura Castelli. “In queste settimane -ha aggiunto- molte amministrazioni sono andate al voto. Questo, gioco forza, ha comportato un ritardo nell’approvazione dei bilanci. A loro è giusto garantire il tempo necessario per verificare lo stato dei conti e programmare bene l’attività istituzionale. Nelle prossime settimane con Anci ragioneremo sull’opportunità di un rinvio ulteriore, circoscrivendolo alle nuove Amministrazioni”