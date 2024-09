Con la moto contro un palo: morto un giovane, gravissima una ragazza

Tragico impatto nel Reggiano

REGGIO EMILIA – Un giovane ha perso la vita e una ragazza è in condizioni disperate per un incidente avvenuto ieri sera a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

I due viaggiavano su una moto quando all’improvviso il conducente ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un palo di un parcheggio di un centro commerciale. Altri automobilisti hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il ragazzo che è morto sul colpo. La ragazza è stata portata d’urgenza con l’elisoccorso notturno all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che indaga per ricostruire la dinamica.