CATANIA – I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un corriere della droga che, nascosta nell’auto su cui viaggiava, trasportava 4 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 4,5 chilogrammi.
La scoperta è stata fatta durante un controllo all’uscita dal casello di Acireale dell’A18, l’autostrada Messina-Catania.
Secondo stime degli investigatori, la sostanza stupefacente, se venduta al dettaglio nelle piazza di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per quasi un milione di euro.