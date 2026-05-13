 In auto con 4 chili di cocaina, il valore è di un milione di euro
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Con più di 4 chili di cocaina in auto: se venduta avrebbe fruttato un milione

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La scoperta durante un controllo
GUARDIA DI FINANZA
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CATANIA – I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un corriere della droga che, nascosta nell’auto su cui viaggiava, trasportava 4 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 4,5 chilogrammi.

La scoperta è stata fatta durante un controllo all’uscita dal casello di Acireale dell’A18, l’autostrada Messina-Catania.

Secondo stime degli investigatori, la sostanza stupefacente, se venduta al dettaglio nelle piazza di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per quasi un milione di euro.

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