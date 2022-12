Asael, appello a Messina: “Presto il Consiglio regionale delle Autonomie”

Cocchiara: "Serve un organo di intermediazione tra i vari livelli istituzionali"

Si è concluso questa settimana il sesto corso di formazione per giovani amministratori dell’Asael, l’Associazione siciliana amministratori enti locali. Un corso online quest’anno molto partecipato che ha visto tra gli altri molti partecipanti dalla provincia di Ragusa. L’ultimo incontro sotto forma di tavola rotonda ha avuto come oggetto “La proposta dell’Asael al nuovo Governo della Regione sulla istituzione in Sicilia del Consiglio Regionale Delle Autonomie Locali, uno strumento necessario per un coinvolgimento dei governi locali nel fronteggiare le emergenze istituzionali”.

Ed è proprio la proposta dell’istituzione in Sicilia del Cral, avanzata dall’Asael nel 2021, ad avere tenuto banco nel dibattito e ad essere stata avanzata all’Assessore alle Autonomie locali Andrea Messina intervenuto all’incontro.

“La pandemia – afferma il presidente dell’Asael Matteo Cocchiara – ha sottolineato come le emergenze vadano affrontate attraverso un approccio multilivello tra le varie istituzioni, attraverso un dialogo tra sindaci e Regione. In uno scenario di emergenza continua, pertanto, un organo di intermediazione tra le istanze dei Comuni e la Regione si fa quanto mai urgente. Per questo – aggiunge Cocchiara – chiediamo al governo regionale e all’Ars di fare presto calendarizzando nuovamente l’esame del disegno di legge che prevede l’istituzione di questo organo della Regione previsto dalla Costituzione e non esistente nella sola Sicilia”.

L’appello arriva alla fine del sesto corso di formazione organizzato dall’Asael e rivolto ai giovani amministratori. “Il corso – spiega Cocchiara – ha ogni anno crescente partecipazione e ciò ci fa rendere conto di quanto sia forte per gli amministratori locali, non solo giovani, la necessità di possedere le informazioni necessarie per il governo sempre più complesso degli enti locali. In tal senso – conclude il presidente dell’Asael – il nostro impegno proseguirà e si rafforzerà mentre è chiaro che anche da parte del legislatore debbano provenire azioni di sistema come, solo per citarne alcune, la rivisitazione dell’Orel, testo unico regionale degli enti locali, e la riforma dello status giuridico degli amministratori locali”.